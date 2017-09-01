Узнайте, какой цвет лучше не использовать в дизайне спальни

Хотя любителей красить стены спальни в ярко-желтый цвет найдется немного, Daily dream decor предупреждает: это крайне нежелательно: желтый цвет вызывает нервозность и нарушает сон.

Вместо этого эксперты советуют использовать в спальне цвета, которые, наоборот, снимают стрессы, полученные за день: голубой, бежевый, светло-серый, лавандовый или нежно-розовый.