Узнайте, какой цвет лучше не использовать в дизайне спальни
1 сентября 2017 г., 18:00
Одним нравится радикальный зеленый цвет, другие предпочитают белоснежные стены. И хотя цвет краски для стен каждый выбирает по своему вкусу, есть один, которого лучше избегать, считает Kodu.
Хотя любителей красить стены спальни в ярко-желтый цвет найдется немного, Daily dream decor предупреждает: это крайне нежелательно: желтый цвет вызывает нервозность и нарушает сон.
Вместо этого эксперты советуют использовать в спальне цвета, которые, наоборот, снимают стрессы, полученные за день: голубой, бежевый, светло-серый, лавандовый или нежно-розовый.
Фото: KV.EE