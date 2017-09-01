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Узнайте, какой цвет лучше не использовать в дизайне спальни

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

Одним нравится радикальный зеленый цвет, другие предпочитают белоснежные стены. И хотя цвет краски для стен каждый выбирает по своему вкусу, есть один, которого лучше избегать, считает Kodu.

Хотя любителей красить стены спальни в ярко-желтый цвет найдется немного, Daily dream decor предупреждает: это крайне нежелательно: желтый цвет вызывает нервозность и нарушает сон.

Вместо этого эксперты советуют использовать в спальне цвета, которые, наоборот, снимают стрессы, полученные за день: голубой, бежевый, светло-серый, лавандовый или нежно-розовый.

Фото: KV.EE

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