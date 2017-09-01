В Балтийском море обнаружено и нейтрализовано 58 взрывоопасных предметов

Учения, целью которых было уничтожение оставшихся со времен Первой и Второй мировых войн боеприпасов, закончились вчера, пишет Rus.Tvnet.

«Мы довольны результатами нынешней операции. И хотя предстоит еще много работы, так как в глубинах Балтийского моря находится еще много взрывоопасных предметов, каждая обнаруженная и уничтоженная мина - шаг к более безопасному для судоходства морю», - отметил командир группы сил операции «Open Spirit 2017» Янис Ауце.

В возглавляемой Латвией операции в этом году участвовали 15 кораблей и пять команд водолазов из 10 стран: Бельгии, Канады, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Великобритании.