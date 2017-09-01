Путешествие из Таллинна в Петербург обернулось кошмаром: как жителя Эстонии депортировали из РФ

В начале августа житель Эстонии Андрей Синкевич вылетел самолетом Nordica в Санкт-Петербург, однако выйти за пределы аэропорта Пулково ему так и не удалось: при прохождении пограничного контроля выяснилось, что у него пропал паспорт. Путешественника депортировали из России обратно в Эстонию. Возмущенный молодой человек требует у авиакомпании компенсации, в Nordica же заявляют, что для таких требований у него нет никаких оснований.
«По прилете на пограничном контроле я обнаружил, что мой паспорт гражданина Эстонии с визой Российской Федерации остался в самолете», - рассказал Синкевич Rus.Postimees.
Молодой человек сообщил об этом сотруднику паспортного контроля, но самолет уже находился на взлетной полосе, и незадачливому путешественнику ответили, что ради одного человека никто не станет разворачивать борт. Спустя какое-то время пограничник все же связался с экипажем, и, по словам Андрея, заявил: паспорта в самолете нет. А если бы документ нашли, его сразу бы принесли в пункт найденных вещей.
Долго разбираться с загадочным исчезновением паспорта российская погранслужба не стала, и было решено выслать гражданина Эстонии из РФ.
«Мне сказали, что по закону Российской Федерации меня депортируют в Таллинн первым рейсом, и сказали ждать представителя авиакомпании Nordica», - вспоминает Андрей. Сам он был абсолютно уверен в том, что документ по-прежнему находится в самолете.
В аэропорту Андрей обратился за помощью к представителю Nordica Юлии Гудошниковой, но, по его словам, представитель авиакомпании ничем ему не помогла.
«Она заверила меня, что непременно займется моей проблемой. Сказала, что авиакомпания не заинтересована в моей депортации, взяла мой номер телефона и пообещала позвонить, как только что-то выяснит. После этого она пропала, со мной не связывалась, и я ее больше не видел. Своего контактного номера она мне не оставила», - рассказал он.
Андрея отправили в транзитную зону, а его мама оказалась по ту сторону паспортного контроля, так как прошла проверку перед сыном, а обратно ее уже не пустили. Молодой человек, ранее никогда не путешествовавший в одиночку, остался в транзитной зоне один.
«Я был в очень сильном стрессе, плохо себя чувствовал, - признается он. - Ранее я никогда не путешествовал один и впервые оказался один в чужой стране. Мама разыскала представителя Nordica Юлию Гудошникову и была потрясена услышанным. Выяснилось, что Гудошникова ничего не предприняла для того, чтобы решить проблему. Сказала, что паспорта в самолете быть не может, потому что после высадки пассажиров салон тщательно проверяется. Ее просили передать экипажу, что паспорт точно находится в самолете, но на это она сказала, что это невозможно. Также Гудошникова сказала, что они посылали запрос о наличии паспорта в самолете, но получили отрицательный ответ».
После этого Гудошникова, по его словам, сказала, что ничем помочь не может и у нее нет времени.
«Очень равнодушное и безучастное поведение для представителя авиакомпании!» - негодует Андрей.
В транзитной зоне он провел в общей сложности четыре часа, после чего его депортировали в Эстонию. По прилете в Таллинн он получил сообщение от мамы, которой удалось связаться с офисом Nordica в Таллинне и выяснить, что паспорт таки нашли в самолете. Правда, самолет находился в Киеве и в Таллинн должен был вернуться лишь вечером.
В конце концов Андрей все-таки получил свой паспорт в инфопункте Таллиннского аэропорта. После этого молодому человеку пришлось вновь покупать билет в Санкт-Петербург, где его ждала мама, поскольку все гостиницы уже были оплачены. По его словам, новый билет обошелся в 99,90 евро.
«Ночью перед полетом я не смог уснуть из-за волнения. В общей сложности я не спал почти двое суток», - вспоминает он.
«Как это возможно, что при тщательной проверке салона самолета, которую обязаны проводить бортпроводники после каждого рейса, не был найден паспорт? Из-за этого мне пришлось вместо одного раза лететь трижды и к тому же покупать второй билет. На телефонные разговоры с консульством Эстонии, Министерством иностранных дел Эстонии, офисом Nordica и мамой в общей сложности ушло 150 евро. Кто возместит все эти расходы?» - задается вопросом он.
Отдельного внимания, по словам Андрея, заслуживает консул Эстонии в Санкт-Петербурге, дозвониться до которого удалось только через Министерство иностранных дел Эстонии.
«Как только я сказал, что оставил паспорт в самолете, консул сразу же ответила, что виноват я сам и ничем помочь она мне не может», - возмущается он.
Rus.Postimees обратился в пресс-службу Nordica с просьбой прокомментировать этот инцидент. Как сообщил пресс-секретарь авиакомпании Тоомас Уйбо, случаи, когда пассажиры забывают в салоне самолета свои личные вещи, к сожалению, очень распространены.
«Чаще всего в самолетах оставляют книги, телефоны, кошельки и компьютеры. На этот раз был забыт очень важный рейсовый документ, пропажа которого может принести человеку много неприятностей. Прежде чем мы выпускаем пассажиров из самолета, в салоне по-эстонски и по-английски звучит напоминание пассажирам внимательно проверить все свои личные вещи, чтобы они ничего не забыли в салоне. На этот раз напоминания, очевидно, было недостаточно», - отметил Уйбо.
Как пояснил представитель авиакомпании, самолет Nordica находится в Петербурге всего на 35 минут, после чего стартует обратно в Таллинн. «На основе имеющейся у нас информации осмелимся утверждать, что пассажир обнаружил пропажу своего паспорта непосредственно перед прохождением паспортного контроля. Поскольку в Петербурге очереди у пограничного контроля часто достаточно длинные, наш самолет уже успел вылететь в сторону Таллинна до того, как экипажу сообщили о пропаже паспорта», - добавил он.
По словам представителя Nordica, в случае 35-минутной стоянки самолет остается без пассажиров примерно на 7-10 минут. За это время бортпроводники успевают осмотреть только верхние полки для хранения багажа, пол и сиденья, после чего экипаж готовится к новому полету. Предметы, обнаруженные при таком осмотре (например, кошелек на сиденье) сразу отправляют в хранилище аэропорта, а оттуда - владельцам. Все остальные места в салоне - например, карманы сидений, промежутки между сиденьями и другие труднодоступные места осматриваются в ходе уборки в конце дня либо при необходимости в случае долгго пребывания самолета на земле.
Далее события разворачивались следующим образом: самолет прибыл из Петербурга обратно в Таллинн, и здесь произошла смена экипажа. Бортпроводники петербургского рейса быстро перешли на следующий полет. Информация о пропавшем паспорте к тому времени была фирме известна, и ее передали новому экипажу. Но и в Таллинне на тщательную уборку салона не было времени. Когда новый экипаж был на борту, они сосредоточились на подготовке салона к новому полету.
«Если бы была заказана генеральная уборка, вылет бы состоялся позже, и это нарушило бы планы большого количества пассажиров. Мы как авиакомпания не можем себе такого позволить. Поэтому самолет полетел дальше, в Киев. Хочу заметить, что наши сотрудники не утверждали, что паспорта нет в самолете, но дали понять, что его там не нашли. Здесь явно произошла ошибка в коммуникации», - подчеркнул Тоомас Уйбо.
По его словам, после того, как самолет приземлился в Киеве, у экипажа было больше времени, и тогда была заказана генеральная уборка, в ходе которой и был обнаружен паспорт на имя Андрея Синкевича.
«Хочу подчеркнуть, что персонал Nordica не занимается уборкой самолетов, - уточняет пресс-секретарь. - Для этого у нас есть партнеры в различных аэропортах, с которыми заключен договор. На этот раз услуга была заказана в Киевском аэропорту. Капитан попросил уборщиков, чтобы они в случае обнаружения пропавшего паспорта, передали документ ему лично. Общая процедура такова, что документ следует передать в ближайший полицейский участок. Но в этом случае повезло, и капитан получил документ в руки. Из Киева самолет полетел обратно в Таллинн, и там паспорт был передан его владельцу, который к тому времени прилетел из Петербурга в Таллинн. То, что паспорт было сложно найти, доказывает и тот факт, что самолет совершил два полета с пассажирами, и никто из них не нашел документ».
В конечном итоге, хорошо, что паспорт попал именно в руки экипажа, потому что в противном случае у пассажира возникло бы еще больше проблем, отмечают в авиакомпании.
«То, что человека выслали из Петербурга первым рейсом обратно в Таллинн, все же является решением России как суверенного государства. Это не является решением авиакомпании. Очень надеемся, что все стороны понимают, что из-за потерянной вещи одного человека мы не могли нарушать график полетов и влиять на планы сотен других человек», - заметил пресс-секретарь.
Представитель Nordica напоминает всем пассажирам, что рейсовый документ очень важен, и его потеря может повлечь за собой множество неприятностей.
«Необходимо также понимать, что авиакомпания не несет ответственности за быструю доставку забытых вещей владельцу. Согласно процедуре, все найденные в самолете предметы передают в бюро находок соответствующего аэропорта, и там уже занимаются доставкой вещей их владельцам. В интересах пассажира мы на этот раз действовали иначе, и я надеюсь, что господин Синкевич сможет это оценить. За то, что он оставил вещи в салоне самолета, все же несет ответственность сам пассажир, но мы как авиакомпания всегда готовы помочь решить такие ситуации. С учетом сказанного мы не видим никаких оснований для требований о возмещении ущерба. Документ нашел своего владельца в тот же день исключительно благодаря решительному поведению капитана Nordica», - заявили в авиакомпании.