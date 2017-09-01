Путешествие из Таллинна в Петербург обернулось кошмаром: как жителя Эстонии депортировали из РФ

«По прилете на пограничном контроле я обнаружил, что мой паспорт гражданина Эстонии с визой Российской Федерации остался в самолете», - рассказал Синкевич Rus.Postimees.

Молодой человек сообщил об этом сотруднику паспортного контроля, но самолет уже находился на взлетной полосе, и незадачливому путешественнику ответили, что ради одного человека никто не станет разворачивать борт. Спустя какое-то время пограничник все же связался с экипажем, и, по словам Андрея, заявил: паспорта в самолете нет. А если бы документ нашли, его сразу бы принесли в пункт найденных вещей.

Долго разбираться с загадочным исчезновением паспорта российская погранслужба не стала, и было решено выслать гражданина Эстонии из РФ.

«Мне сказали, что по закону Российской Федерации меня депортируют в Таллинн первым рейсом, и сказали ждать представителя авиакомпании Nordica», - вспоминает Андрей. Сам он был абсолютно уверен в том, что документ по-прежнему находится в самолете.

В аэропорту Андрей обратился за помощью к представителю Nordica Юлии Гудошниковой, но, по его словам, представитель авиакомпании ничем ему не помогла.

«Она заверила меня, что непременно займется моей проблемой. Сказала, что авиакомпания не заинтересована в моей депортации, взяла мой номер телефона и пообещала позвонить, как только что-то выяснит. После этого она пропала, со мной не связывалась, и я ее больше не видел. Своего контактного номера она мне не оставила», - рассказал он.

Андрея отправили в транзитную зону, а его мама оказалась по ту сторону паспортного контроля, так как прошла проверку перед сыном, а обратно ее уже не пустили. Молодой человек, ранее никогда не путешествовавший в одиночку, остался в транзитной зоне один.

«Я был в очень сильном стрессе, плохо себя чувствовал, - признается он. - Ранее я никогда не путешествовал один и впервые оказался один в чужой стране. Мама разыскала представителя Nordica Юлию Гудошникову и была потрясена услышанным. Выяснилось, что Гудошникова ничего не предприняла для того, чтобы решить проблему. Сказала, что паспорта в самолете быть не может, потому что после высадки пассажиров салон тщательно проверяется. Ее просили передать экипажу, что паспорт точно находится в самолете, но на это она сказала, что это невозможно. Также Гудошникова сказала, что они посылали запрос о наличии паспорта в самолете, но получили отрицательный ответ».

После этого Гудошникова, по его словам, сказала, что ничем помочь не может и у нее нет времени.

«Очень равнодушное и безучастное поведение для представителя авиакомпании!» - негодует Андрей.

В транзитной зоне он провел в общей сложности четыре часа, после чего его депортировали в Эстонию. По прилете в Таллинн он получил сообщение от мамы, которой удалось связаться с офисом Nordica в Таллинне и выяснить, что паспорт таки нашли в самолете. Правда, самолет находился в Киеве и в Таллинн должен был вернуться лишь вечером.