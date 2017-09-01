Обеспокоенные жители Ляэне-Вирумаа: в лесу слышен плач осиротевших медвежат

«Вчера утром собирала белье и услышала возле леса плач медвежат. Утром было очень тихо и звуки было очень хорошо слышно. Всю жизнь являюсь деревенским жителем, поэтому могу отличить медведя от других животных. Очевидно, что это были медвежата», - говорит местный житель Кристель Регина Ситц. Она предполагает, что медвежата находились от ее дома примерно в двух километрах.

Самих медвежат она не видела, но, поскольку они явно родились в этом году, сами по себе они не выживут. «Очень грустная история, - говорит она — Надеюсь, что они движутся в сторону пляжа, поскольку я сама видела там медведей и, возможно, другая медведица примет их к себе».

В прошлое воскресенье рано утром в лесу деревни Выле охотились за медведицей, которая стала шестой убитой косолапой в этом охотничьем сезоне. Руководитель Общества охотников Эстонии Тынис Кортс сказал, что, по их данным, в этом году среди добычи охотников была одна медведица. «Является ли она матерью медвежат или нет, этого мы не знаем», - говорит он.

Кортс сказал, что охотники запрашивали официальную информацию об оставшихся без метари медвежатах от чиновников, но до сих пор нет подтверждения, что осиротевшие плачущие медвежата вообще есть в лесу: «Я не знаю, откуда пошла эта информация. Пока это лишь догадки».

Советник Министерства окружающей среды по охоте Тыну Тракс сказал, что к ним вчера поступило сообщение, что в Ляэне-Вирумаа после охоты без матери остались два медвеженка. Если это правда, то это незаконно, поскольку, по правилам, на мать медвежат охота запрещена.

Ляэне-Вирумааское бюро Инспекции окружающей среды занялось выяснением обстоятельств случившегося.

Специалист агентства по окружающей среде Пеэп Мянниль, комментируя дальнейшую судьбу медвежат, говорит, что в Эстонии годами занимались выращиванием ставших сиротами медвежат, но эта деятельность была завершена, поскольку у животных не возникала необходимость в присмотре людей.

Мянниль считает, что правильнее всего будет оставить медвежат в дикой природе. «Даже если это первый год медвежат, у них есть шансы выжить», - говорит он, добавляя, что сейчас в лесу достаточно еды.

Также он уверен, что людям ни в коем случае нельзя вмешиваться в жизнь медвежат, чтобы не лишить их будущего стать полноценными лесными животными.