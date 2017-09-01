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Евгений Криштафович отказался от сотрудничества с союзом Сыырумаа и Сависаара

Rus.Postimees.ee
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Евгений Криштафович. | ФОТО: Youtube´i video ekraanitõmmis

Избирательный союз беспартийного политика Евгения Криштафовича отказался от сотрудничества с избирательным союзом предпринимателя Урмаса Сыырумаа и бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара.

Об этом в пятницу, 1 сентября, порталу Rus.err.ee рассказал сам Евгений Криштафович, по инициативе которого Таллиннская избирательная комиссия зарегистрировала избирательный союз "Город метро" (Metrolinn) для участия в намеченных на 15 октября выборах в столичное городское собрание.

Ранее в интервью ERR Урмас Сыырумаа заявил о намерении провести переговоры на предмет возможного сотрудничества со всеми политическими силами, в том числе и с избирательным союзом Евгения Криштафовича.

"Сыырумаа лично мне позвонил и озвучил свое предложение. Но наш союз не заинтересован в сотрудничестве с компанией, представители которой расстреливают из своего сада натовские самолеты. При всем моем уважении к Урмасу Сыырумаа я не могу себе представить избирательный союз Сыырумаа, Сависаара и Криштафовича - это разорвало бы мозг избирателям", - заявил Криштафович.

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