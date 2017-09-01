Ратас: экономический рост должен принести также рост зарплат и пенсий

«Наша цель – устойчивый и всеохватный экономический рост, затрагивающий всех жителей Эстонии. Для снижения социального неравенства необходимо обеспечить работающим справедливые зарплаты, а пожилым и нуждающимся людям достойные пенсии и пособия. Важными предпосылками этого являются сильная экономика и начатые правительством изменения: повышение не облагаемого налогом минимума, пенсионная реформа и реформа системы здравоохранения», – отметил Ратас.

​«Положительной тенденцией является восстановление роста производительности, который во втором квартале можно уже сравнить с ростом ВВП. Однако пространство для роста еще остается в секторе экспорта, который должен внести больший вклад в рост экономики», – подчеркнул Ратас.