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Ратас: экономический рост должен принести также рост зарплат и пенсий

BNS
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Юри Ратас. | ФОТО: Liis Treimann

По словам премьер-министра Юри Ратаса, быстрый экономический рост должен также принести рост зарплат, пенсий и социальных пособий.

«Наша цель – устойчивый и всеохватный экономический рост, затрагивающий всех жителей Эстонии. Для снижения социального неравенства необходимо обеспечить работающим справедливые зарплаты, а пожилым и нуждающимся людям достойные пенсии и пособия. Важными предпосылками этого являются сильная экономика и начатые правительством изменения: повышение не облагаемого налогом минимума, пенсионная реформа и реформа системы здравоохранения», – отметил Ратас.

​«Положительной тенденцией является восстановление роста производительности, который во втором квартале можно уже сравнить с ростом ВВП. Однако пространство для роста еще остается в секторе экспорта, который должен внести больший вклад в рост экономики», – подчеркнул Ратас.

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