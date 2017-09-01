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1 сентября в тюрьмах: учебу начнут около 200 заключенных

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BNS
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Тюрьма. | ФОТО: Liis Treimann

Этой осенью к учебе по школьной программе приступит около 200 заключенных, а двое будут получать высшее образование.

В Таллиннской, Тартуской и Вируской тюрьме этой осенью к учебе в школах основной или гимназической ступени приступят 145 заключенных, а 143 будут получать профессиональное образование, сообщило Министерство юстиции. Двое заключенных получат высшее образование.

В Таллиннской тюрьме 34 заключенных будут учиться по программе общеобразовательной школы, а 52 — по программе профтехучилищ. В Тартуской тюрьме по программе общеобразовательной школы будут учиться 68 заключенных, а программе училищ 50. В Вируской тюрьме по программе общеобразовательной школы будут учиться 43 заключенных, а по программе училищ 41.

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