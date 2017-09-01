"Медуза" нашла секретную резиденцию Януковича

Напомним, три года назад предполагалось, что Януковича разместили где-то на Рублевке - то ли в Барвихе, то ли в Жуковке. Между тем адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича в судебном процессе по делу о госизмене на Украине, утверждает, что бывший президент живет Ростове-на-Дону, в доме 81 по улице Еременко. Однако главный военный прокурор Украины Руслан Кравченко утверждал, что по ростовскому адресу никто не проживает. Как писала "Комсомолка", из местных жителей Януковича там тоже никто не видел, передает Newsru.com.

Но зато беглого экс-президента действительно видели в Подмосковье. Причем вполне авторитетные люди. 25 августа певец Иосиф Кобзон в интервью изданию "Дни.ру" заявил, что Янукович живет с ним забор к забору в поселке Баковка. "Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете!" - заверил Кобзон, отметив, что эту стену здесь зовут "Китайской".

После этого в Баковку нагрянули украинские журналисты из ТСН и пришли к выводу, что Янукович живет в доме номер 21а по улице Лесной, но им там никто не открыл.

Издание "Медуза" перепроверило эту информацию, заключив, что в доме 21а по Лесной живут другие люди. Зато корреспондент издания Иван Голунов обнаружил в Баковке еще один "китайский забор" - вокруг участка дома приемов "Русичи", который числился при МВД РФ. В паре метров от него действительно находится забор дачи Кобзона.

Как отмечает "Медуза", ранее на территории нынешнего дома приемов находилась дача маршала Семена Буденного. И уже тогда местные жители возмущались высоким забором, сравнивая его с главным китайским памятником архитектуры. Сегодня на территории госдачи, по данным Росреестра, находится трехэтажный кирпичный дом площадью 2076 кв. метров, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд площадью 768 кв. метров: в нем, в частности, расположены бассейн с дорожками длиной 25 метров и комплекс саун. Как рассказывают местные жители, каждый день кортеж из нескольких джипов выезжает с территории около 11 утра и возвращается через несколько часов. Ранее источники "Медузы" рассказывали, что примерно в это время Виктора Януковича можно встретить в фитнес-клубе World Class в Жуковке.

В 150 метрах от госдачи находится построенный несколько лет назад комплекс "Скит", где живет патриарх Кирилл. Как обнаружил корреспондент "Медузы", от запасной калитки госдачи к входу в резиденцию патриарха ведет хорошо протоптанная тропинка.

Напомним, минувшим летом Янукович отказался участвовать в суде на Украине по делу о госизмене и отозвал своих адвокатов из Киева. Тогда же стало известно, что он подал заявление в генпрокуратуру Украины о госперевороте 2014 года, назвав его виновников.