Из Таллинна в Хельсинки со скоростью 1080 км/ч: Ратас заключил соглашение с компанией Hyperloop One

«Хотя инновационная транспортная технология находится пока на стадии разработки, а главные тесты еще только предстоят, Эстония должна сейчас проявить интерес и выяснить, как работает новая технология и какие предстоят затраты», - прокомментировал Ратас.

Замысел технологии Hyperloop заключается в транспорте пассажиров и грузов с помощью капсул, которые двигались бы со скоростью до 300 м/сек (1080 км/ч) по вакуумной трубе с околонулевым атмосферным давлением.

«Время покажет, станет ли сверхбыстрое сообщение хорошим шансом для роста и создания новых рабочих мест», - сказал премьер-министр после встречи.

Ратас сказал после заседания правительства 24 августа, что цель протокола о намерениях, который будет подписан с Hypeloop, является достаточно символической, Эстония выразит готовность к сотрудничеству.

«Что-то подобное сделало и правительство Финляндии, финская сторона, нельзя же оставить его посреди залива. После того, как обе страны выразят готовность, предстоит провести соответствующие анализы воздействия и, разумеется, анализ окупаемости», - сказал Ратас.

«Я бы не решился сказать, в каком году Hyperloop начал бы сообщение между двумя городами, если он вообще заработает. Но первые испытания без участия людей прошли, работу планируется продолжать. Я считаю, что Эстония всегда выделялась тем, что анализировала и поддерживала подобные смелые, инновационные решения. В этом и смысл. Эстония не примет никаких финансовых обязательств в связи с подписанием этого протокола о намерениях», - добавил Ратас на пресс-конференции 24 августа.