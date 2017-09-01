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Еще один "субарик": авария с участием автобуса нарушила движение в Пельгулинне

Rus.Postimees.ee
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Сегодня около 16 часов в Таллинне на улице Сыле столкнулись автобус и легковой автомобиль. Движение в результате ДТП было нарушено в течение двух часов.

По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем Subaru, поворачивала влево и не уступила дорогу ехавшему навстречу городскому автобусу.

Поскольку водитель Subaru поначалу свою вину не признавала, на место вызвали полицию. По словам женщины, она думала, что успеет совершить маневр, но внезапно на проезжую часть выбежал пешеход.

Полиция просмотрела запись с бортовой камеры автобуса, на которой было видно, что пешеход двигался в спокойном темпе и ничего неожиданного не произошло. В конце концов женщина, находившаяся за рулем Subaru, признала свою вину.

Люди в результате столкновения не пострадали.

Движение на месте происшествия было нарушено в течение двух часов.

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