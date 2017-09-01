Керсти Кальюлайд: помогайте тем, кому в школе нелегко

Сегодня, 1 сентября, с приветственной речью по случаю начала учебного года выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. В своем напутствии она призывает школьников не стесняться просить помощи и помогать своим сверстникам - чем больше тех, кто получил хорошее образование, тем сильнее эстонское общество, сообщает Rus.err.
В своей речи Кальюлайд отметила, что среди отправившихся сегодня в школу есть и те, для кого окончание летних каникул стало особенно грустной новостью, потому что предыдущие учебные годы были для них непростыми. "Знаете, я держу за вас кулаки, чтобы в нынешнем году все было хорошо. Если кажется, что ничего не получается, просите помощи! Это трудно сделать, но на самом деле каждая школа, каждый учитель хотят, чтобы у детей было все хорошо", - сказала президент.
Кальюлайд также попросила всех остальных детей не оставаться равнодушными, если кто-то из одноклассников отстает. "Чем больше тех, кто получил хорошее образование, тем сильнее наше общество, в котором вы будете уже взрослыми. А в более сильном обществе всем будет жить лучше", - подчеркнула она.