Фото: бюджетное преображение кухни шаг за шагом

На фото мы видим кухню с хорошими, но очень старыми дубовыми фасадами, рабочие столешницы, облицованные некрупной керамической плиткой, а также небольшую керамическую мойку и скудное освещение. Все это было решено полностью заменить, и специалисты приступили к работе.

В планах была замена фасадов новыми, окрашенными в пронзительный бирюзовый оттенок (нижний ряд) и натуральный белый (верхний ряд). Хромированная фурнитура также должна стать дополнением для распашных дверок и выдвижных ящиков.

Фото: homester.com.ua

Работу начали со шлифовки, покраски и отделки фасадов шкафов. Выбрали два основных оттенка: белый для верхнего ряда и бирюзовый для нижнего. Дополнением обновленных фасадов стала хромированная фурнитура, которая придала мебели современный лоск. Также были заменены петли и все внутренние комплектующие.

Освещение было полностью заменено новыми приборами в современном стиле. Это сделало кухню просторнее и светлее. Столешницу заменили деревянным аналогом. Новая мойка из нержавеющей стали укомплектована хромированным смесителем и фильтром для воды. Проволочные подставки на дне мойки защищают ее поверхность от царапин.

Для фартука была выбрана удивительная плитка в арабском стиле, которая выглядит актуально, в то же время являясь классическим вариантом облицовки. Кроме того, фигурная плитка добавляет динамику в простую геометрию кухни.

Вот и все, преображение кухни окончено и вы можете в полной степени насладиться его результатом.

Кухня после ремонта. Фото: homester.com.ua

Остальные фотографии проекта находятся ЗДЕСЬ.