Все больше россиян отказываются от ипотечных кредитов

По данным аналитиков, с 21 по 30 августа доля клиентов, покупающих квартиры за наличные, выросла на 9%.

Основной причиной такой тенденции эксперты называют распространение компанией «Альфа Капитал» информации о проблемах у четырех крупных банков («Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк (МКБ)).

«Кто-то решил, что риски слишком большие, соответственно, необходимо деньги спасать. Спасать их как? Если ты испугался вкладывать в банки, значит, у тебя другой вариант – вкладывать в недвижимость. Сейчас уже волна эта прошла, всем стало понятно, что произойдет. Центральный банк свое слово сказал окончательное, и все поняли, что деньги не пропадут. А те, кто уже деньги сняли и начали что-то искать, уже забронировали квартиру, уже внесли какую-то предоплату, они, скорей всего, действительно, свои сделки завершат», – комментирует ситуацию Александр Пыпин ведущий аналитик ЦИАН.