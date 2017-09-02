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Фото: если у вас тесная однокомнатная квартира, не расстраивайтесь, а делайте, как шведы!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SkandiaMäklarna / Gravity Home

В Швеции высокая арендная плата, поэтому многие предпочитают жить в небольших квартирах, с помощью продуманного дизайна превратив их в уютные жилища, пишет Kodu.

Естественно, что дизайн этой студии ыдержан в скандинавском стиле, который чрезвычайно популярен и у нас.

Фото: SkandiaMäklarna / Gravity Home

В маленькое помещение вошли и диван, и кровать, и обеденный стол, и маленький кухонный уголок. Так как все немногочисленные цвета находятся в одной гамме, а мебель очень легких очертаний, создается впечатление, что в комнате осталось много свободного места.

Фото: SkandiaMäklarna / Gravity Home

Стены, покрашенные в светло-серый цвет, украшают картины, что придает квартире своеобразие.

Так квартира предназначена для одного человека, места для хранения в ней немного. Роль платяного шкафа выполняет встроенная кладовка и антресоль.

Фото: SkandiaMäklarna / Gravity Home

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