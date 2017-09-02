Возле Эйфелевой башни задержали мужчину, выкрикивавшего «Аллах акбар»

"Задержали человека. Он не был вооружен. Мы узнаем больше о его мотивах завтра", - отметил представитель полиции. Он подчеркнул, что эвакуация башни не потребовалась. При этом какие-либо подробности произошедшего полицейский не сообщил.

"Интерфакс" со ссылкой на газету Evening Standart передает, что посетители Эйфелевой башни в результате инцидента с задержанием оказались заблокированы внутри и были вынуждены ждать разрешения полиции, чтобы покинуть парижскую достопримечательность. Доступ для посетителей в башню снова открыли около 20:30 по местному времени.

Между тем некоторые французские СМИ сообщают, что полиция задержала человека, который выкрикивал "Аллах акбар". Никаких подозрительных предметов или оружия при нем не нашли.

Напомним, в начале августа полиция задержала возле Эйфелевой башни 19-летнего мусульманина, который бросился на дежуривших военных с ножом, крича "Аллах акбар". Его нейтрализовали до того, как он успел причинить кому-то вред. На допросе злоумышленник рассказал о своих связях с джихадистами из Сирии.