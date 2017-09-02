Узнайте, как избежать этих девяти ошибок при обустройстве приусадебного участка

1. Чем меньше, тем лучше

Энтузиазм садоводов-любителей велик, и часто растений сажают больше, чем может вместить участок. Если вы разбиваете клумбы, лучше сделать их круглыми, так у каждого растения будет собственное пространство для роста и доступ к солнечному свету.

2. Близость к дому

Не сажайте декоративные кусты рядом с входной дверью. Многолетники имеют обыкновение сильно разрастаться, и обступившие вход в дом кусты и цветы перестанут вас умилять, а начнут, наоборот, раздражать, и вам придется их прореживать, а то и удалять вовсе.

3. До посадок узнайте, каков ваш сад

Перед проектированием домашнего сада стоит изучить его особенности и возможности. Определите, почва какого типа в вашем саду, а потом выбирайте растения, которые способны наилучшим образом цвести и плодоносить в ваших услових.

4. Плановая экономика

Когда вы строили свой дом, у вас был архитекурный и дизайнерский проект. Разбивая сад, сделайте то же самое: хотя бы запишите все идеи и планы на бумаге, а затем рассмотрите варианты реализации ваших мыслей.

5. Дом и сад – одно целое

Сад вместе с домом должны образовать гармоничный ансамбль. К сожалению, многие люди не чувствует необходимости такого объединения и разбивают сады, которые совсем не сочетаются с внешним видом дома.

6. Мода и реальность идут рядом

Вам нравится рассматривать интерьерные сайты и журналы и фотографии на Pinterest, но в реальности ваш сад совсем не похож на сады с картинок? К сожалению, это случается. Точно так же, как есть разные сады, есть и разные люди и их решения. Не завидуйте! Ваш сад - это ваше детище, поэтому гордитесь тем, что было достигнуто!

7. Освещайте!

Оказывается, что в вашем саду недостаточно освещения. В дополнение к освещению дома подчеркните светом ваши любимые уголки в саду.

8. Слишком много порядка

Ваш безупречный сад смущает своей правильностью соседей и гостей? Не держите растения в ежовых рукавицах, дайте им немного расползтись по участку. Чуть-чуть запущенный сад выглядит эффектнее вылизанного.

9. Прочее

Ландшафтная архитектура - это не только растения, деревья и кустарники. Привнесите в свой домашний сад дополнительные детали: постройте альпийскую горку или выкопайте крошечный пруд. Важно найти баланс между живой природой и искусством ландшафтного дизайна.