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В Финляндии мужчина с ножом пытался напасть на беженцев

Rus.Postimees.ee
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Нож. | ФОТО: Scanpix

После полудня 1 сентября мужчина собирался атаковать постояльцев центра для беженцев в Эспоо, но был остановлен прибывшими на место полицейскими.

Финская полиция сообщила о задержании в центре города Эспоо 40-летнего человека с ножом, который пытался напасть на просителей убежища, проживающих в центре на улице Кутоянтие. В результате инцидента никто не пострадал, пишет "Фонтанка".

По словам свидетелей, он подъехал к месту нападения на автомобиле, по которому подозреваемого легко смогли вычислить стражи правопорядка. В машине находилась женщина, причастность которой к произошедшему выясняется. Также в транспортном средстве обнаружили холодное оружие.

Сейчас мужчина и женщина находятся в полицейском участке в Эспоо. Их подозревают в подготовке нападения при отягчающих обстоятельствах.

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