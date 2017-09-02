В Финляндии мужчина с ножом пытался напасть на беженцев

Финская полиция сообщила о задержании в центре города Эспоо 40-летнего человека с ножом, который пытался напасть на просителей убежища, проживающих в центре на улице Кутоянтие. В результате инцидента никто не пострадал, пишет "Фонтанка".

По словам свидетелей, он подъехал к месту нападения на автомобиле, по которому подозреваемого легко смогли вычислить стражи правопорядка. В машине находилась женщина, причастность которой к произошедшему выясняется. Также в транспортном средстве обнаружили холодное оружие.

Сейчас мужчина и женщина находятся в полицейском участке в Эспоо. Их подозревают в подготовке нападения при отягчающих обстоятельствах.