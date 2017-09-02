Фото: наверное, это один из самых нелепых домов на свете

Этот черный-пречерный, будто парящий в воздухе мини-домик придумали и спроектировали чешские архитекторы. Построили и подвесили его... под мостом! Не правда ли, очень неожиданное место для жизни?

Фото: www.h3t.cz

Если говорить честно, то это и не жилой дом вовсе, а инсталляция, имеющая площадь четыре квадратных метра, и жить в таком доме мало кому придет в голову. Хотя авторы утверждают, что домик состоит из гостиной с плитой и мансардного этажа для сна. Дом висит на нескольких стальных канатах под старым железнодорожным виадуком, а лестница, которая спрятана по соседству, является частью инсталяции. "Это немного головоломка, которая побуждает прохожих думать. Благодаря своему внешнему виду и стилю исполнения дом дополняет таинственную атмосферу старого моста и развалин поблизости", - говорят авторы.

Фото: www.h3t.cz

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