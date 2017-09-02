Нарушения правил ловли раков обошлись в 220 000 евро

Остров Сааремаа традиционно является одним из популярнейших мест ловли раков, по этой причине и нарушения здесь происходят чаще. По всей Эстонии в том году аналогичных нарушений было зафиксировано 24, инспекция возбудила 17 дел об административных нарушениях и семь — об уголовных.

"Поскольку расследование нарушений еще продолжается, точнее о них мы пока говорить не можем, - отметил руководитель Сааремааского бюро окружающей среды Яак Хаамер в интервью газете. - Чаще всего административным нарушением является промысел раков в запрещенном для ловли водоеме. То есть, разрешение на лов есть, но сам лов происходит там, где это запрещено. С точки зрения Закона о рыбной ловле, такое нарушение приравнивается к ловле без разрешения».

Наряду с нарушением правил лова раков, на Сааремаа возбуждены девять дел о нарушении Закона об охране природы.

В этом году ловля раков была запрещена в реке Пыдусте, в магистральной канаве Лауги, в ручье Риксу и в заливе Риксу. Кроме того, в ручьях Ою, Вылупе и Лыве было разрешено ловить раков длиной 11 см и более.

Поступившие в начале июля разрешения были разобраны в течение нескольких минут. На острове Сааремаа распродали в общей сложности 1044 разрешения.

Официально сезон ловли раков продолжался с 1 по 31 августа, но надзор за соблюдением законности в этой сфере продолжится и после завершения сезон.