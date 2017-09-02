Нарушения правил ловли раков обошлись в 220 000 евро

Истекший в августе сезон ловли раков на острове Сааремаа в этом году охарактеризован целым рядом серьезных нарушений, в связи с которыми инспекция защиты окружающей среды возбудила 16 дел о нарушении, в том числе и уголовного характера. Об этом пишет региональная газета Saarte Hääl, отмечая, что нанесенный этими нарушениями общий ущерб составил 220 180 евро.
Остров Сааремаа традиционно является одним из популярнейших мест ловли раков, по этой причине и нарушения здесь происходят чаще. По всей Эстонии в том году аналогичных нарушений было зафиксировано 24, инспекция возбудила 17 дел об административных нарушениях и семь — об уголовных.
"Поскольку расследование нарушений еще продолжается, точнее о них мы пока говорить не можем, - отметил руководитель Сааремааского бюро окружающей среды Яак Хаамер в интервью газете. - Чаще всего административным нарушением является промысел раков в запрещенном для ловли водоеме. То есть, разрешение на лов есть, но сам лов происходит там, где это запрещено. С точки зрения Закона о рыбной ловле, такое нарушение приравнивается к ловле без разрешения».
Наряду с нарушением правил лова раков, на Сааремаа возбуждены девять дел о нарушении Закона об охране природы.
В этом году ловля раков была запрещена в реке Пыдусте, в магистральной канаве Лауги, в ручье Риксу и в заливе Риксу. Кроме того, в ручьях Ою, Вылупе и Лыве было разрешено ловить раков длиной 11 см и более.
Поступившие в начале июля разрешения были разобраны в течение нескольких минут. На острове Сааремаа распродали в общей сложности 1044 разрешения.
Официально сезон ловли раков продолжался с 1 по 31 августа, но надзор за соблюдением законности в этой сфере продолжится и после завершения сезон.