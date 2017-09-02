Береговая охрана подводит итоги сезона: помощь требовалась оказавшимся без присмотра детям

«В течение лета береговая охрана зарегистрировала около 4500 случаев нарушения общественного порядка, однако в целом можно сказать, что среднестатистический посетитель пляжа вел себя разумно и считался с другими, – сказал глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель. – Даже те дни, когда на пляжах было много людей, прошли для наших спасателей относительно спокойно».

Тем не менее сотрудникам береговой охраны довелось помогать оказавшимся в опасности людям. Так, в течение лета помощь потребовалась оставленным без присмотра детям, которые оказались в глубокой части водоема, пожилому мужчине, который выбился из сил, и женщине в состоянии алкогольного опьянения.

4 июля сотрудник береговой охраны G4S спас на озере Тамула в Выру восьмилетнего мальчика, который свесился через перила моста и упал в воду. Плавать ребенок не умел. Спасатель вытащил мальчика из воды. Ребенок находился у водоема с друзьями в возрасте 12-13 лет, его родителей на пляже не было.

27 июля на реке Эмайыги девочку 6-7 лет унесло течением на глубину, самостоятельно вернуться к берегу она не смогла. На воде она держалась благодаря надувному жилету. Спасатель G4S протянул ребенку руку и помог ему добраться до берега. Отец малышки загорал на траве в 50-60 метрах от воды и даже не знал, что его дочь пошла купаться.

«Несчастные случаи обычно происходят с детьми, за которыми никто не следит. Каждый родитель знает, что маленького ребенка легко потерять из виду. Во избежание этого некоторые даже надевают на своего ребенка на пляже красную шапочку», – сказал Сеэмель.

27 июля спасатели G4S помогли выбраться на берег 70-летнему мужчине, который выбился из сил, заплыв за буйки.

Днем 12 августа на пляже Штромка сотрудники береговой охраны G4S спасли оказавшуюся неподалеку от буйков нетрезвую молодую женщину, которая могла утонуть. Ей оказали первую помощь и передали медикам.

Первую помощь спасатели G4S и медики на пляже оказывали примерно в 500 случаях. Чаще всего люди обращались к ним с резаными ранами и ссадинами. Одной из причин резаных ран каждое лето является разбитое стекло, поэтому спасатели настойчиво просят не приносить на пляж стеклянную тару. Спасателям часто приходилось говорить отдыхающим, что на пляж нельзя приходить со стеклотарой и домашними животными.

Поскольку кайтсерфинг набирает популярность, береговая охрана G4S несколько раз напоминала кайтсерферам, что им запрещается заплывать туда, где купаются люди, так как это опасно для купальщиков. «Столкновение купальщика и кайтсерфера может закончиться смертью. То же касается и гидроциклистов, которые иногда заплывали за буйки на территорию для купания, – сказал Сеэмель. – Большое спасибо серф-клубам, которые обучают своих членов и рассказывают им, где можно кататься на серфе, а где нет!»

В течение пляжного сезона спасатели G4S помогали обеспечивать безопасность на 20 пляжах в Таллинне, Тарту, Выру, Отепя, Элва, Пылва, Тюри, Вильянди, Хаапсалу, Нарве и Пярну.