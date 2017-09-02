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Фото и видео: в Подмосковье упал самолет

Дополнено в 13:44!

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Rus.Postimees.ee
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Самолет Ан-2 разбился в подмосковной Балашихе во время авиашоу, выполняя показательный полет, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Те же данные приводит РИА "Новости".

"Самолет на низкой высоте выполнял показательный полет. Пилот не справился с управлением, в результате Ан-2 упал. Два человека, находившиеся на борту, погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на земле жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные службы, пишет Newsru.

Авиашоу проводилось в честь первого полета самолета Ан-2.

"Интерфакс" передает, что основной версией считают ошибку пилота. Видно, что на вираже Ан-2 потерял высоту и задел крылом землю.

Официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская сообщила "Интерфаксу", что по факту происшествия начата доследственная проверка: "На место выехала следственно-оперативная группа".

Момент падения очевидцы засняли на видео.

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