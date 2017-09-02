В Сонда нашли еще одно место, где вылились взрывоопасные химикаты из цистерн проходившего в марте поезда

Если утечка львиной доли абсорбента произошла к западу от железнодорожной станции Сонда, то теперь обнаружили, что состав перед прибытием к основному месту остановки, скорее всего, успел остановиться на подходе к Сонда, напротив магазина и корчмы, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Северное побережье".

Теперь в обнаруженном месте возможного загрязнения возьмут пробы грунта, после чего решат, ликвидировать ли загрязнение и каким образом.