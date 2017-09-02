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В Сонда нашли еще одно место, где вылились взрывоопасные химикаты из цистерн проходившего в марте поезда

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal 2

В марте нынешнего года из двух железнодорожной цистерны вылилось почти 52 тонны ядовитого вещества. Загрязнение окружающей среды произошло на станциях Сонда и Тапа, где грузовой поезд останавливался, следуя в порт Мууга. В конце августа в Сонда наши еще одно место загрязнения.

Если утечка львиной доли абсорбента произошла к западу от железнодорожной станции Сонда, то теперь обнаружили, что состав перед прибытием к основному месту остановки, скорее всего, успел остановиться на подходе к Сонда, напротив магазина и корчмы, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Северное побережье".

Теперь в обнаруженном месте возможного загрязнения возьмут пробы грунта, после чего решат, ликвидировать ли загрязнение и каким образом.

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