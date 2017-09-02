Польша хочет потребовать репараций от России

В конце августа о намерении требовать репараций от Германии заявляла премьер Беата Шидло. В Бундестаге указывали, что правовых оснований для этого нет. Однако на этом фоне в правительстве заявляли, что именно Польша больше всех пострадала в ходе Второй мировой войны - и теперь, видимо, решили испытать на прочность и Россию, сообщает Newsru.com.

По мнению депутата Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, которого цитирует Польское радио, было бы справедливо "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать".

Мосиньский подчеркивает, что Польша имеет право требовать военные репарации не только от Германии, но и от России. Он напомнил, что в 1921 году был подписан "Рижский договор" об окончании Советско-польской войны, на основании которого советская Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом. Эти компенсации не были выплачены.

По его мнению, Россия, которая является "законным наследником советской России" должна задуматься о том, "что делать с Рижским договором".