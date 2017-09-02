Евгений Соловьев не собирается выплачивать Кохтла-Ярве компенсацию за ущерб

Осужденный год назад за коррупционные преступления бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев до сего времени не выплатил ни одного цента компенсации за причиненный городу ущерб и, судя по всему, не собирается это делать, пишет региональная газета «Северное побережье».
Вируский окружной суд решил взыскать с осужденного условно Соловьева 210 000 евро. Тартуский окружной суд, признав также вину Соловьева, отменил требование выплаты денег, решив, что по этому вопросу с гражданским иском к Соловьеву должен обратиться город.
В апреле 2017 года, после юридического анализа город Кохтла-Ярве решил предъявить бывшему мэру Евгению Соловьеву требование о возмещении ущерба, поскольку в суде подтвердилась его виновность.
В начале июня мэрия Кохтла-Ярве направила Соловьеву предложение самому выплатить требуемую сумму.
Соловьев до самого конца всего процесса свою вину отрицал и отказывался уходить с должности мэра до вступления обвинительного приговора в силу в августе 2016 года, после чего он был вынужден подать в отставку.
Работающий сейчас исполнительным директором свалки Уйкала — фирмы Николая Осипенко — сообщил в четверг «Северному побережью», что он получил письмо от мэрии Кохтла-Ярве 15 июня и у него на ответ времени пара месяцев.
«К 15 сентября что-нибудь отвечу. Но понятно, что я не собираюсь платить ничего из тех денег, которые они мне теперь пытаются навязать», - сказал Соловьев, имея в виду мэрию.
Соловьев добавил, что те документы, на основании которых фирме AS N&V выплачивались деньги, нынешняя мэрия не аннулировала.
Газета напомнила, что, согласно обвинению, член правления фирмы «N&V», оказывавшей городу Кохтла-Ярве услуги дорожного строительства и ремонта, Николай Осипенко с сентября 2006 года по август 2009 года представлял городу Кохтла-Ярве ложные данные о проделанных работах по ремонту, обслуживанию и уходу за дорогами.
В актах среди прочего отражались объекты, содержание, объем, стоимость и время осуществления работ, проделанных в рамках договора, которые не соответствовали истине и которые город акцептировал без проверки. Кроме того, задним числом переоформлялись акты приемки и осмотра выполненных работ с целью сокрытия переплат. За приемку этих работ отвечал еще один фигурант дела Юри Колло.
Судья Астрид Аси сказала тогда, комментируя решение, что город Кохтла-Ярве гражданского иска не заявил, но это понятно, поскольку мэр Соловьев сам является обвиняемым в причинении ущерба. По ее словам, закон в некоторых случаях позволяет суду взыскать ущерб даже без предъявления гражданского иска, и в данном случае эти условия в наличии.
Но окружной суд своим решением позже отменил часть решения о взыскании ущерба с Колло и Соловьева, посчитав, что город должен сам предъявить гражданский иск.
АО «Uikala Prügila» создали в 1998 году города Йыхви и Кохтла-Ярве, а также Йыхвиская, Кохтлаская и Тойлаская волости. Данные самоуправления и государство сделали в эту свалку инвестиций на несколько миллионов евро. Позднее Осипенко со своими фирмами выкупил большинство участия самоуправлений и стал крупным владельцем свалки.