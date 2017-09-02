Евгений Соловьев не собирается выплачивать Кохтла-Ярве компенсацию за ущерб

Вируский окружной суд решил взыскать с осужденного условно Соловьева 210 000 евро. Тартуский окружной суд, признав также вину Соловьева, отменил требование выплаты денег, решив, что по этому вопросу с гражданским иском к Соловьеву должен обратиться город.

В апреле 2017 года, после юридического анализа город Кохтла-Ярве решил предъявить бывшему мэру Евгению Соловьеву требование о возмещении ущерба, поскольку в суде подтвердилась его виновность.

В начале июня мэрия Кохтла-Ярве направила Соловьеву предложение самому выплатить требуемую сумму.

Соловьев до самого конца всего процесса свою вину отрицал и отказывался уходить с должности мэра до вступления обвинительного приговора в силу в августе 2016 года, после чего он был вынужден подать в отставку.

Работающий сейчас исполнительным директором свалки Уйкала — фирмы Николая Осипенко — сообщил в четверг «Северному побережью», что он получил письмо от мэрии Кохтла-Ярве 15 июня и у него на ответ времени пара месяцев.

«К 15 сентября что-нибудь отвечу. Но понятно, что я не собираюсь платить ничего из тех денег, которые они мне теперь пытаются навязать», - сказал Соловьев, имея в виду мэрию.

Соловьев добавил, что те документы, на основании которых фирме AS N&V выплачивались деньги, нынешняя мэрия не аннулировала.

Газета напомнила, что, согласно обвинению, член правления фирмы «N&V», оказывавшей городу Кохтла-Ярве услуги дорожного строительства и ремонта, Николай Осипенко с сентября 2006 года по август 2009 года представлял городу Кохтла-Ярве ложные данные о проделанных работах по ремонту, обслуживанию и уходу за дорогами.

В актах среди прочего отражались объекты, содержание, объем, стоимость и время осуществления работ, проделанных в рамках договора, которые не соответствовали истине и которые город акцептировал без проверки. Кроме того, задним числом переоформлялись акты приемки и осмотра выполненных работ с целью сокрытия переплат. За приемку этих работ отвечал еще один фигурант дела Юри Колло.

Судья Астрид Аси сказала тогда, комментируя решение, что город Кохтла-Ярве гражданского иска не заявил, но это понятно, поскольку мэр Соловьев сам является обвиняемым в причинении ущерба. По ее словам, закон в некоторых случаях позволяет суду взыскать ущерб даже без предъявления гражданского иска, и в данном случае эти условия в наличии.

Но окружной суд своим решением позже отменил часть решения о взыскании ущерба с Колло и Соловьева, посчитав, что город должен сам предъявить гражданский иск.

АО «Uikala Prügila» создали в 1998 году города Йыхви и Кохтла-Ярве, а также Йыхвиская, Кохтлаская и Тойлаская волости. Данные самоуправления и государство сделали в эту свалку инвестиций на несколько миллионов евро. Позднее Осипенко со своими фирмами выкупил большинство участия самоуправлений и стал крупным владельцем свалки.