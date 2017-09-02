Неприятная история: призовой внедорожник против пособия на новорожденного

Молодой маме, прописавшейся ради подруги-политика в Вайвараской волости, но реально проживающей в соседней Нарве, пришлось разбираться с неродным самоуправлением по поводу пособия на новорожденного. Как рассказывает в субботу уездная газета "Северное побережье", женщина и подругу потеряла, и пособие не получила.
Недавняя информация в прессе о том, что в Вайвараской волости после прошлогодней кампании по привлечению новых жителей для проведения административной реформы большинство пришлых уже обратно сменили свои адреса в регистре народонаселения, напомнила нарвитянке Анне о собственной истории. Являясь зарегистрированной жительницей Вайвараской волости, однако фактически проживая в соседней Нарве, Анна этим летом получила отказ от волостного чиновника в ответ на ходатайство о пособии на новорожденного.
Ощущение несправедливости было связано с тем, что именно Вайвараская волость в начале 2017 года разыграла дорогой внедорожник среди зарегистрированных жителей будущего объединенного с Нарва-Йыэсуу самоуправления, независимо от того, где люди фактически живут. Ключи от машины волость отдала формальной жительнице Нарва-Йыэсуу, реально находящейся и вовсе в США, которая сама не смогла даже забрать приз. А тут волостная власть отказала налогоплательщику в пособии, составляющему 320 евро (выплачивается двумя частями).
Получив в июне решение соцчиновника об отказе, Анна написала волостному старейшине электронное письмо с просьбой помочь, вот его фрагмент: "Согласно законам Эстонской Республики, налоги уплаченные мной с 2013 года переходят по месту прописки, т.е. в волость Вайвара, а не по месту моего пребывания. Поэтому свое обращение за пособием считаю оправданным. Хочу заметить, что с момента регистрации в волости у меня родился уже второй ребенок, который по праву может получить данное пособие, однако дети его не получили. Меня крайне настораживает такое отношение к маленьким гражданам".
По-своему интересны обстоятельства, при которых нарвитянка Анна в 2013 году переписалась в соседнюю волость: она тогда согласилась своим избирательным голосом помочь подруге, баллотировавшейся в Вайвараское волостное собрание. На ее личной жилплощади и зарегистрировалась. Подруга в том году успешно стала депутатом.
"В 2014 году у меня родился сын, - рассказывает Анна корреспонденту "Северного побережья", - а подруга, будучи уже в совете волости, сказала, мол, выплат по случаю рождения не будет, так как отец ребенка в волости не прописан. Ладно. В 2015 году мы с ней перестали общаться по личным причинам. Почему я не выписалась сама - не знаю, руки не доходили. В 2017 году родилась дочь. Я просмотрела информацию о Вайвара, и оказывается, что если хоть один родитель прописан, то можно получать пособие по рождению. Послала им заявление".
В июне полученный Анной отказ гласил, что волостной работник направлял три электронных письма, но так и не смог договориться с заявительницей о встрече по указанному адресу. Более того, проживающая там народная избранница - бывшая подруга - сообщила, что Анны тут не было уже два года. Все это дало понять, что Анна давала ложную информацию - дескать, она недавно отлучилась с детьми на отдых.
"На основании Закона о регистре народонаселения, лицо обязано заботиться о достоверности адреса места жительства", - подчеркнул волостной чиновник, давая Анне письменный отказ.
"В какой-то степени я сама виновата", - Анна это признает и поначалу смирилась, что пособия ей не видать. "Но тут подвернулась мне эта статья про переселенцев в волости Вайвара - сплошной бизнес, Гоголь нервно курит в сторонке со своими "Мертвыми душами"…
Старейшина Вайвараской волости Вейкко Лухалайд по запросу газеты ознакомился с обстоятельствами, описанными в официальном отказе, и напомнил, что решение социального чиновника можно оспорить в волостной управе. По его словам, сделать это вполне можно и после 30 дней.
В ответ же на замечание заявительницы, что призовой внедорожник и правда вручили жителю другого самоуправления, а социальное пособие отказались выплатить собственному налогоплательщику, Лухалайд признал: со стороны может показаться, что у них в волости неправильная система, но это все же не так. По заверению старейшины, у них в волости нет запрета выплачивать пособия тем, кто здесь реально не проживает.
"Дело в том, что контингент у нас очень разный, поэтому социальный работник должен встретиться с людьми, чтобы увидеть, какая ситуация в семье, как живет этот ребенок и другие дети, какие у них условия и так далее. По-моему, в этом случае суть дела не в том, что они здесь реально не живут, а что с ними не удалось найти контакт", - считает Лухалайд.
Он повторил, что требование о посещении семьи - особенно незнакомой для небольшой местной общины - исходит из того, что некоторые люди пытаются мошенничать.
Лухалайд дал понять, что Анне было бы хорошо самой приехать из Нарвы в волостное управление, чтобы с ней познакомились. В ответ на это заочное предложение Анна снова повторила, что в том же июне писала электронное письмо старейшине лично. "Я еще звонила ему через пару недель после письма, он сказал, что видел письмо и что ответит в течение 30 дней". Этого ответа заявительница так и не получила.
Так или иначе, но дело о невыплаченном пособии теперь близится к естественному завершению: настоящая жительница волости и член волостного собрания инициировала выписку бывшей подруги с ее детьми со своей жилплощади. Противиться этому Анна, естественно, не намерена - и с 28 сентября ее уже ничто не будет связывать с Вайвара.
Да и самого вайвараского самоуправления не станет после присоединения к городу Нарва-Йыэсуу.
Примечательно, что если бы Анна в свое время не выписывалась из Нарвы, то там могла бы получать примерно такое же пособие на каждого своего новорожденного.