Неприятная история: призовой внедорожник против пособия на новорожденного

Недавняя информация в прессе о том, что в Вайвараской волости после прошлогодней кампании по привлечению новых жителей для проведения административной реформы большинство пришлых уже обратно сменили свои адреса в регистре народонаселения, напомнила нарвитянке Анне о собственной истории. Являясь зарегистрированной жительницей Вайвараской волости, однако фактически проживая в соседней Нарве, Анна этим летом получила отказ от волостного чиновника в ответ на ходатайство о пособии на новорожденного.

Ощущение несправедливости было связано с тем, что именно Вайвараская волость в начале 2017 года разыграла дорогой внедорожник среди зарегистрированных жителей будущего объединенного с Нарва-Йыэсуу самоуправления, независимо от того, где люди фактически живут. Ключи от машины волость отдала формальной жительнице Нарва-Йыэсуу, реально находящейся и вовсе в США, которая сама не смогла даже забрать приз. А тут волостная власть отказала налогоплательщику в пособии, составляющему 320 евро (выплачивается двумя частями).

Получив в июне решение соцчиновника об отказе, Анна написала волостному старейшине электронное письмо с просьбой помочь, вот его фрагмент: "Согласно законам Эстонской Республики, налоги уплаченные мной с 2013 года переходят по месту прописки, т.е. в волость Вайвара, а не по месту моего пребывания. Поэтому свое обращение за пособием считаю оправданным. Хочу заметить, что с момента регистрации в волости у меня родился уже второй ребенок, который по праву может получить данное пособие, однако дети его не получили. Меня крайне настораживает такое отношение к маленьким гражданам".

По-своему интересны обстоятельства, при которых нарвитянка Анна в 2013 году переписалась в соседнюю волость: она тогда согласилась своим избирательным голосом помочь подруге, баллотировавшейся в Вайвараское волостное собрание. На ее личной жилплощади и зарегистрировалась. Подруга в том году успешно стала депутатом.

"В 2014 году у меня родился сын, - рассказывает Анна корреспонденту "Северного побережья", - а подруга, будучи уже в совете волости, сказала, мол, выплат по случаю рождения не будет, так как отец ребенка в волости не прописан. Ладно. В 2015 году мы с ней перестали общаться по личным причинам. Почему я не выписалась сама - не знаю, руки не доходили. В 2017 году родилась дочь. Я просмотрела информацию о Вайвара, и оказывается, что если хоть один родитель прописан, то можно получать пособие по рождению. Послала им заявление".

В июне полученный Анной отказ гласил, что волостной работник направлял три электронных письма, но так и не смог договориться с заявительницей о встрече по указанному адресу. Более того, проживающая там народная избранница - бывшая подруга - сообщила, что Анны тут не было уже два года. Все это дало понять, что Анна давала ложную информацию - дескать, она недавно отлучилась с детьми на отдых.

"На основании Закона о регистре народонаселения, лицо обязано заботиться о достоверности адреса места жительства", - подчеркнул волостной чиновник, давая Анне письменный отказ.