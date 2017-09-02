Трамп подготовил план реформирования ООН

Трамп неоднократно критиковал ООН за неэффективность во время предвыборной кампании, а заняв пост президента и занявшись сокращением бюджета, - еще и за раздутые штаты и дублирующие функции, пишет Newsru.

Источник Reuters в дипломатических кругах сообщил, что встреча Трампа с мировыми лидерами пройдет в Нью-Йорке 18 сентября. На следующий день Трамп выступит перед Генассамблеей. Известно, что Трамп призовет генсека ООН Антонио Гутерриша "начать эффективную и целесообразную реформу".

По информации AFP, Вашингтон уже заручился поддержкой инициативы со стороны 14 государств, включая Великобританию, Канаду, Китай, Германию, Индию и Японию. На поддержку России, вероятно, рассчитывать не приходится: РИА "Новости" в субботу растиражировало пост сенатора Франца Клинцевича о том, что в таком формате нельзя даже начинать обсуждение: сначала принято собирать экспертов и согласовывать позиции.

Предлагаемая Трампом декларация состоит из 10 пунктов. В документе говорится о намерении "сократить дублирующие, избыточные и частично совпадающие мандаты, в том числе в главных органах ООН".

Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство нынешним устройством ООН. Во время предвыборной кампании он называл ООН "клубом людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время".

В апреле, уже после вступления в должность, американский лидер призвал уменьшить бюджет ООН, потому что "траты вышли из-под контроля".