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Брата Саакашвили депортируют с территории Украины

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Rus.Postimees.ee
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Сообщи
Михаил Саакашвили. | ФОТО: Pacific Press/Pacific Press/Sipa USA

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в г. Киеве доставили брата экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили Давида в органы Государственной миграционной службы. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - отметил он, сообщает портал 112.ua.

По словам Шевченко, Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано в марте текущего года на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.

"Ещё тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - пояснил он.

Шевченко добавил, что сейчас принимается решение о возвращении Давида Саакашвили "в любую страну, в какую он захочет, а также о наложении административного штрафа".

Напомним, ранее экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что правоохранителями был задержан брат Михаила Саакашвили, сейчас его готовят к депортации.

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