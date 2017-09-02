Брата Саакашвили депортируют с территории Украины

"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - отметил он, сообщает портал 112.ua.

По словам Шевченко, Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано в марте текущего года на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.

"Ещё тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - пояснил он.

Шевченко добавил, что сейчас принимается решение о возвращении Давида Саакашвили "в любую страну, в какую он захочет, а также о наложении административного штрафа".

Напомним, ранее экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что правоохранителями был задержан брат Михаила Саакашвили, сейчас его готовят к депортации.