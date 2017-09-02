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Видео: полицейский в США арестовал медсестру за отказ нарушать закон

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Youtube

Полицейский из американского штата Юта силой выволок из здания больницы медсестру и надел на ее руки наручники, поскольку она отказалась нарушать закон и брать кровь пациента без должных на то оснований.

На видеозаписи запечатлено, как медсестра Алекс Уббельс спокойно объясняла детективу полиции Солт-Лейк-Сити Джефу Пейну, что не может взять без ордена кровь у пациента, который находится без сознания или не дал свое согласие.

По ее словам, для взятия биоматериала могут быть три основания: согласие пациента, ордер, или если пациент находится под домашним арестом. Полицейские настаивают на своем, затем мужской голос предупреждает их, что угрожать медсестре — ошибка.

Это выводит из себя одного из патрульных — он выволакивает женщину на улицу и надевает на нее наручники. Ее силой сажают в служебную машину. Она кричит, но это не производит на стражей порядка никакого эффекта.

Информации об обращении в суд не поступало, представители медсестры ведут переговоры с полицейским департаментом о досудебном урегулировании. Представители больницы всецело поддержали медсестру.

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