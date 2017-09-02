Польша строит забор на границе с Украиной

По мнению экспертов, причиной появления африканской чумы свиней (АЧС) в Польше были зараженные этим вирусом дикие кабаны, зашедшие на ее территорию из Беларуси. Министр сельского хозяйства считает, что забор необходим, несмотря на то, что осенью количество новых очагов африканской чумы свиней должно значительно уменьшиться, наиболее опасные месяцы, когда развитие болезни достигает пика, это июнь, июль и август, пишет "Корреспондент".

Чиновник также напомнил, что в соответствии с недавним ужесточением требований к биострахованию, Польская охотничья организация обязана до 30 ноября уменьшить количество диких кабанов на территории, находящейся под угрозой появления АЧС, до 0,1 особи на один квадратный километр.