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В Эстонии хотят построить бетонный завод: работу получат до 50 человек

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Margus Ansu

Компания G.K. Ehitus планирует построить в Азери производство бетонных элементов. Работу смогут получить до 50 человек.

Как сказал владелец фирмы G.K. Ehitus OÜ Гайдо Кентем, в Азери будут производить стеновые панели и готовые модули для ванных комнат. Рынок сбыта для этой продукции есть в Финляндии, Швеции и Норвегии, сообщает портал Rus.err.ee.

На создание завода потребуется примерно шесть месяцев.

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