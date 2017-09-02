В Эстонии хотят построить бетонный завод: работу получат до 50 человек

В Эстонии хотят построить бетонный завод: работу получат до 50 человек1
2 сентября 2017 г., 15:35
Компания G.K. Ehitus планирует построить в Азери производство бетонных элементов. Работу смогут получить до 50 человек.
Как сказал владелец фирмы G.K. Ehitus OÜ Гайдо Кентем, в Азери будут производить стеновые панели и готовые модули для ванных комнат. Рынок сбыта для этой продукции есть в Финляндии, Швеции и Норвегии, сообщает портал Rus.err.ee.
На создание завода потребуется примерно шесть месяцев.