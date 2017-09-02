Эксперимент Postimees: 15 евро в неделю на еду - это не жизнь

Поскольку я сама вегетарианец с ограниченным бюджетом, то в интересах эксперимента попросила прожить на 15 евро и своего родственника – 51-летнего мужчину с небольшим избыточным весом.

Если сначала слова «15 евро в неделю» звучали пугающе, то после первого похода в магазин я стала более оптимистичной. Килограмм гречки стоит 1,14 евро, овсяные хлопья – 1,24 евро. Кроме этого, я купила пачку бобов и соус. Родственник купил овсяные хлопья быстрого приготовления, хлеб для тостов, яйца и литр йогурта.

Если первый день (эксперимент начался в четверг) прошел радостно с кашей на утро, гречкой на обед и пюре из цветной капусты на вечер, то во второй день я уже была сыта по горло и от гречки и от необходимости готовить еду. Кроме этого, я проспала утром и словно ради искушения ноги привели меня на обед в ресторан. Там у меня пропало какое-либо желание продолжать эксперимент и я заказала пасту за 5,85 евро.

«Утром я пожарил два яйца и съел тост. На обед сварил кашу, а вечером наслаждался овощами с огорода тещи», - рассказал о своем дне родственник.

Поскольку срыв на обеде значительно уменьшил мой бюджет на оставшиеся дни, то я стала искать способы сэкономить. Мой план включал в себя разорение сада бабушки и взывание к совести друзей.

На следующие несколько дней я запаслась яблоками, малиной, крыжовником, помидорами и огурцами, собранными в саду бабушки, а также заготовленными в прошлом году грибами. Второй участник эксперимента придумал схожий план. Его меню состояло из каши, хлеба, йогурта, фруктов и пойманного другом окуня.

В субботу мне посчастливилось съесть один полноценный обед – голодный желудок не позволил мне сопротивляться и я разрешила другу оплатить мой заказ в кафе. Родственник вынужден был в этот день смотреть за тем, как другие едят в ресторане и смог себе позволить только одно пиво.

В воскресенье прошло вместе с овсяными хлопьями и макаронами. «Утром съел кашу, днем два дешевых мороженых, на вечер – суп с фрикадельками и хлеб. Это все обошлось мне примерно в три евро», - рассказал второй участник эксперимента.

Новая неделя началась опять с гречки. Моей единственной радостью в тот момент было какао из кофейного аппарата на работе. К счастью, коллеги в честь праздника принесли на работу всякие вкусности. В итоге вместо маленького кусочка торта, на моей тарелке очутилась много разных сладостей. Родственник в этот день потратил всего один евро – и опять на помощь пришла коллега, которая праздновала день рождения.

К вечеру вторника, когда конец эксперимента был уже близок, я потратила на 42 цента больше, чем позволял мне бюджет. Виной всему купленный на заправке бутерброд, который обошелся в два евро и который своих денег не стоил.

Во вторник родственник придерживался своей проверенной стратегии, а в среду отправился в Хельсинки, где его накормила сестра жены.

Среда для меня прошла легко, так как я где-то подхватила простуду и у меня пропал аппетит. В итоге я закончила эксперимент, превысив сумму в 15 евро на 2,86 евро. 51-летний родственники же и вовсе потратил меньше, чем было можно – его расходы составили 13,57 евро.

В заключении я должна признать, что не играла честно: вдобавок к 15 евро меня кормили родственники, друзья и коллеги. Отдельная тема для разговора – это насколько такая диета является здоровой. Изо дня в день есть гречку с соусом или макароны – это не самый хороший рацион.

В конце эксперимента я осталась при четком мнении: жить на 15 евро в неделю - это не знаю что за жизнь.