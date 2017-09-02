МИД России вручил ноту протеста США

Накануне российские дипломаты, предположительно, сжигали документы в Сан-Франциско - там обыск грозит российскому консульству. Дипломатические объекты велел в срочном порядке закрыть Госдепартамент, где это назвали ответом на сокращения в американской дипмиссии в Москве.

"2 сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства США в Москве Энтони Годфри. Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа", - говорится в сообщении МИДа РФ.

В ноте "подчеркнуто, что российская сторона рассматривает планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию". Она, по мнению Москвы, "может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации… с помощью подброшенных компрометирующих предметов".

В МИД РФ подчеркнули, что здание торгового представительства находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом.

"Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отмечает New York Daily News, в Госдепе и ФБР отказались накануне прояснить вопрос о том, действительно ли освобождаемые российскими дипломатами здания будут обыскивать.

Госдепартамент США накануне объявил о закрытии российского консульства в Сан-Франциско, а также торгпредства в Вашингтоне, дав сотрудникам два дня на то, чтобы покинуть помещения. В Госдепе назвали это ответом на сокращение численности персонала американской дипмиссии в Москве. В МИДе России после этого анонсировали проведение обысков ФБР, которые должны пройти в зданиях консульства после выезда оттуда россиян.