Картина дня: смерть рабочего, жалобы на таллиннский McDonald's и крушение самолета в Подмосковье

Фото: в зерносушилке погиб человек

Сегодня в 8.05 в Спасательный департамент поступило сообщение о несчастном случае, в результате которого погиб человек. По предварительным данным, обрушилось дно зерносушилки. Читать далее...

Владелец здания жалуется на грязь в таллиннском McDonald's

McDonald's на улице Виру стал причиной возмущения владельца здания — арендодатель жалуется на ресторан быстрого питания из-за нечистоплотности и нарушения требований пожарной безопасности. Читать далее...

Синоптики предупреждают: на Эстонию обрушится штормовой ветер

В воскресенье ложбина низкого давления переместится к границам Литвы, а ее северный край распространится до Эстонии, поскольку в то же время усиливается область высокого давления в Финляндии северо-восточный и восточный ветер будет достигать 20 м/с. Читать далее...

Эксперимент: 15 евро в неделю на еду - это не жизнь

Журналистка Postimees Хеэлиа Силламаа решила провести эксперимент, в ходе которого она планировала потратить только 15 евро в неделю на еду. Читать далее...

Неприятная история: призовой внедорожник против пособия на новорожденного

Молодой маме, прописавшейся ради подруги-политика в Вайвараской волости, но реально проживающей в соседней Нарве, пришлось разбираться с неродным самоуправлением по поводу пособия на новорожденного. Читать далее...

Дорога в школу на тракторе и лодке

Двум первоклассникам, чтобы добраться до школы, надо сначала ехать на тракторе в порт Пакри, оттуда на лодке через пролив Курксе необходимо добраться на материк, а потом еще ехать на машине. Читать далее...

Фото читательницы: молодой волк забрел во двор дома

В прошлый понедельник Кати Оялоо собиралась поехать на тренировку, но вдруг заметила во дворе своего дома животное. Присмотревшись, она поняла, что это волк. Читать далее...

Фото и видео: в Подмосковье упал самолет

Самолет Ан-2 разбился в подмосковной Балашихе. Основной версией считают ошибку пилота. На видео запечатлено, что на вираже Ан-2 потерял высоту и задел крылом землю. Читать далее...

Водитель скорой помощи показал, как уступают дорогу

Водитель машины скорой помощи опубликовал в своем профиле Facebook видео с рабочего видеорегистратора и показал каково это - везти пациента больницу в час пик. Читать далее...