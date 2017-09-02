На US Open за мошенничество задержали жителя Эстонии
2 сентября 2017 г., 16:55
На престижном теннисном турнире US Open первого сентября был задержан житель Эстонии за нарушение запрета на посещение турнира.
Ему запретили посещать открытое первенство США по теннису в 2016 году, потому что он передавал результаты розыгрышей, на которые делались ставки в онлайн-режиме, сообщает портал Rus.err.ee.
В 2016 году суд запретил на 20 лет жителю Эстонии посещать матчи турнира US Open, так как мужчина передавал информацию об исходе розыгрышей своим сообщникам, которые делали ставки в режиме онлайн, сообщает Daily News.
Поскольку трансляция матчей идет с небольшой задержкой, такая схема дает возможность ставить на уже завершившиеся розыгрыши, исход которых уже известен.