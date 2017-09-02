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На US Open за мошенничество задержали жителя Эстонии

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Seth Wenig/AP

На престижном теннисном турнире US Open первого сентября был задержан житель Эстонии за нарушение запрета на посещение турнира.

Ему запретили посещать открытое первенство США по теннису в 2016 году, потому что он передавал результаты розыгрышей, на которые делались ставки в онлайн-режиме, сообщает портал Rus.err.ee.

В 2016 году суд запретил на 20 лет жителю Эстонии посещать матчи турнира US Open, так как мужчина передавал информацию об исходе розыгрышей своим сообщникам, которые делали ставки в режиме онлайн, сообщает Daily News.

Поскольку трансляция матчей идет с небольшой задержкой, такая схема дает возможность ставить на уже завершившиеся розыгрыши, исход которых уже известен.

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