На US Open за мошенничество задержали жителя Эстонии

Ему запретили посещать открытое первенство США по теннису в 2016 году, потому что он передавал результаты розыгрышей, на которые делались ставки в онлайн-режиме, сообщает портал Rus.err.ee.

В 2016 году суд запретил на 20 лет жителю Эстонии посещать матчи турнира US Open, так как мужчина передавал информацию об исходе розыгрышей своим сообщникам, которые делали ставки в режиме онлайн, сообщает Daily News.

Поскольку трансляция матчей идет с небольшой задержкой, такая схема дает возможность ставить на уже завершившиеся розыгрыши, исход которых уже известен.