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Роскошная мыза Ээрика-Нийлеса Кросса приносит одни убытки

Rus.Postimees.ee
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Мыза Кыуэ. Иллюстративное фото. | ФОТО: Harju Maavalitsus

Несмотря на то, что мыза Кыуэ, принадлежащая депутату Рийгикогу от Партии реформ Ээрику-Нийлесу Кроссу, провела активный год, оборот предприятия и снизился, а убытки увеличились.

Оборот мызы снизился до 440 000 евро, а убытки составили 251 000 евро. В итоге убытки предприятия, которое уже семь лет подряд находится в минусе, составляют 1,4 миллиона евро. Кроме этого, налоговая задолженность предприятия превышает 100 000 евро, пишет Majandus24.

При этом сам Кросс в отчете пишет, что прошлый год прошел для предприятия активно – было продолжено сотрудничество с местными жителями, а также мызу активно рекламировали в Эстонии и за рубежом, особенно в Германии.

Именно на привлечение зарубежных туристов, по словам Кросса, мыза делает ставку в этом году, что позволит увеличить оборот предприятия.

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