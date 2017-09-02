Роскошная мыза Ээрика-Нийлеса Кросса приносит одни убытки

Оборот мызы снизился до 440 000 евро, а убытки составили 251 000 евро. В итоге убытки предприятия, которое уже семь лет подряд находится в минусе, составляют 1,4 миллиона евро. Кроме этого, налоговая задолженность предприятия превышает 100 000 евро, пишет Majandus24.

При этом сам Кросс в отчете пишет, что прошлый год прошел для предприятия активно – было продолжено сотрудничество с местными жителями, а также мызу активно рекламировали в Эстонии и за рубежом, особенно в Германии.

Именно на привлечение зарубежных туристов, по словам Кросса, мыза делает ставку в этом году, что позволит увеличить оборот предприятия.