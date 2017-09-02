Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Трагедия в России: Мужчина и девочка насмерть разбились на параплане

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Meelis Tomson / Õhtuleht

Полиция выясняет обстоятельства падения параплана в Ясногорском районе Тульской области, в результате которого погибли два человека, сообщил "Интерфаксу" в субботу руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев.

По его словам, инцидент произошел возле деревни Щеботеево Ясногорского района.

"Предварительно, погибли мужчина 50 лет и девочка 13 лет. Параплан взлетел с поля, но из-за сильного ветра его начало болтать, затем аппарат ударило о землю и он загорелся. Находившийся на земле отец девочки пытался спасти своего ребенка, но из-за полученных травм она скончалась на месте. Также погиб и владелец параплана", - отметил Ярцев.

Это уже второй авиаинцидент в центральной России за субботу: утром на авиашоу в Балашихе разбился Ан-2, погибли пилот и пассажир.

Наверх