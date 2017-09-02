Трагедия в России: Мужчина и девочка насмерть разбились на параплане

По его словам, инцидент произошел возле деревни Щеботеево Ясногорского района.

"Предварительно, погибли мужчина 50 лет и девочка 13 лет. Параплан взлетел с поля, но из-за сильного ветра его начало болтать, затем аппарат ударило о землю и он загорелся. Находившийся на земле отец девочки пытался спасти своего ребенка, но из-за полученных травм она скончалась на месте. Также погиб и владелец параплана", - отметил Ярцев.

Это уже второй авиаинцидент в центральной России за субботу: утром на авиашоу в Балашихе разбился Ан-2, погибли пилот и пассажир.