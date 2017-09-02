Тяжелая авария перекрыла движение: спасатели вырезали людей из искореженных машин (фото)

По предварительным данным, столкнулись автомобили Honda Civic и Volkswagen Sharan. В двух автомобилях находилось три человека - двое в автомобиле Honda и один в автомобиле Volkswagen, сообщает Järva Teataja.

Спасатели распилили транспортные средства, чтобы вызволить людей. Все трое живы, машины скорой помощи отвезли их в больницу.