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Тяжелая авария перекрыла движение: спасатели вырезали людей из искореженных машин (фото)

Rus.Postimees.ee
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В связи с аварией в Ярваском уезде перекрыто движение на 69-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Honda Civic и Volkswagen Sharan. В двух автомобилях находилось три человека - двое в автомобиле Honda и один в автомобиле Volkswagen, сообщает Järva Teataja.

Спасатели распилили транспортные средства, чтобы вызволить людей. Все трое живы, машины скорой помощи отвезли их в больницу.

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