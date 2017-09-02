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В центре Петербурга аварийно сел вертолет с туристами

Rus.Postimees.ee
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Силуэт Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. | ФОТО: Vikipeedia/Boy

В Петербурге совершил экстренную посадку частный вертолёт Ми-8 с туристами. У него задымился двигатель.

Как стало известно «Фонтанке», около пяти вечера 2 сентября у вертолета компании «Балтийские авиалинии» во время прогулочного рейса от Петропавловской крепости вдоль Невы задымился двигатель. Пилот вынужден был посадить машину. Жертв нет.

В «Балтийских авиалиниях» на вопрос «Фонтанки» ответили, что все с аппаратом в порядке, а на звонок потенциального клиента сообщили, что полеты от Петропавловской крепости на сегодня прекращены, и завтра экскурсии тоже не состоятся.

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