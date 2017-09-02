В центре Петербурга аварийно сел вертолет с туристами

Как стало известно «Фонтанке», около пяти вечера 2 сентября у вертолета компании «Балтийские авиалинии» во время прогулочного рейса от Петропавловской крепости вдоль Невы задымился двигатель. Пилот вынужден был посадить машину. Жертв нет.

В «Балтийских авиалиниях» на вопрос «Фонтанки» ответили, что все с аппаратом в порядке, а на звонок потенциального клиента сообщили, что полеты от Петропавловской крепости на сегодня прекращены, и завтра экскурсии тоже не состоятся.