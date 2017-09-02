Вне дома: праздник гигантского тунца в ресторане 22 Family Resto. Смотрим большую галерею

На днях в 22 Family Resto состоялось интереснейшее мероприятие, ставшее уже традиционным. Раз в месяц в этот молодой ресторан привозят свежую дикую рыбу огромных размеров. Шеф-повар ресторана Роман Сокальский разделывает гиганта при гостях, проводя мастер-класс.

Напомним, что в прошлый раз это был марлин, а теперь в ресторан привезли красавца-тунца весом 37 килограммов! Как рассказал нам Сокальский, в меню был заявлен желтоперый тунец, но он был пойман совсем уже гигантских размеров - 140 килограммов и по логистике не смог быть отправлен на самолете в Таллинн. "Званый ужин был совсем близко, ждать другого улова мы не могли, поэтому решили приобрести дорогущего и редкого синего тунца из этого же улова, который и был вовремя доставлен в ресторан", - сказал шеф-повар.

При полном аншлаге и под бурные аплодисменты тунец был разделан. Из него приготовили несколько блюд высокой кухни: тартар с маринованным фенхелем и устричной пеной с терияки, нежнейший стейк с ананасовым чатни с лаймом и татаки в старотокийском стиле. Сказать, что это было очень вкусно - не сказать ничего.

Любителям рыбы, не попавшим на праздник живота, остается ждать информации о следующих гурмэ-вечерах в 22 Family Resto.