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По Мадриду расползается облако ядовитого дыма, опасного для людей

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: 112 Comunidad de Madrid/AP

Облако токсичного дыма распространяется над столицей Испании Мадридом после возгорания на производственном складе в муниципалитете Фуэнлабрада.

По данным издание Pais, на складе горят 40 тонн магния и алюминия, пострадал один человек. В данное время пожарные борются с огнем, сообщает Росбалт.

Дым ядовит и опасен для человека, в связи с чем власти трех муниципалитетов столицы — Уманес, Гриньон и Моралеха-де-Энмедио — рекомендовали жителям не покидать свои дома и принять меры предосторожности.

Предупреждение затронуло более чем 34,5 тыс. жителей юга испанского автономного сообщества Мадрид. При этом пожарные обещают отменить его через несколько часов.

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