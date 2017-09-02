По Мадриду расползается облако ядовитого дыма, опасного для людей

По данным издание Pais, на складе горят 40 тонн магния и алюминия, пострадал один человек. В данное время пожарные борются с огнем, сообщает Росбалт.

Дым ядовит и опасен для человека, в связи с чем власти трех муниципалитетов столицы — Уманес, Гриньон и Моралеха-де-Энмедио — рекомендовали жителям не покидать свои дома и принять меры предосторожности.

Предупреждение затронуло более чем 34,5 тыс. жителей юга испанского автономного сообщества Мадрид. При этом пожарные обещают отменить его через несколько часов.