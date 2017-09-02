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Фото: в Эстонии появится еще один роскошный отель

Rus.Postimees.ee
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Если все пойдет по плану, то старинное здание, расположенное напротив ратуши в городе Вильянди, откроет свои двери в качестве нового отеля уже весной следующего года.

Astlanda Ehitus, одна из самых крупных строительных фирм Эстонии, занимается превращением здания бывшей культурной академии в отель уже около года, пишет Sakala.

«Причина затяжных работ заключается в том, что нас ждали неприятные сюрпризы», - говорит один из владельцев отеля и исполнительный директор Astlanda Ehitus Каупо Кольсар.

По его словам, во-первых, здание, которое простояло пустым несколько лет, очень сильно пострадало за это время, а, во-вторых, предыдущий хозяин позволил провести очень некачественные работы по сносу конструкций внутри дома.

Однако сложности позади и Кольсар надеется, что проект перешел в ту стадию, когда никаких сюрпризов больше не предвидится и поэтому работы планируется завершить в срок.

При этом название будущего отеля и ресторана еще не придумано. «Не хочу пока спекулировать на эту тему», - отметил он.

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