Фото: в Эстонии появится еще один роскошный отель

Если все пойдет по плану, то старинное здание, расположенное напротив ратуши в городе Вильянди, откроет свои двери в качестве нового отеля уже весной следующего года.
Astlanda Ehitus, одна из самых крупных строительных фирм Эстонии, занимается превращением здания бывшей культурной академии в отель уже около года, пишет Sakala.
«Причина затяжных работ заключается в том, что нас ждали неприятные сюрпризы», - говорит один из владельцев отеля и исполнительный директор Astlanda Ehitus Каупо Кольсар.
По его словам, во-первых, здание, которое простояло пустым несколько лет, очень сильно пострадало за это время, а, во-вторых, предыдущий хозяин позволил провести очень некачественные работы по сносу конструкций внутри дома.
Однако сложности позади и Кольсар надеется, что проект перешел в ту стадию, когда никаких сюрпризов больше не предвидится и поэтому работы планируется завершить в срок.
При этом название будущего отеля и ресторана еще не придумано. «Не хочу пока спекулировать на эту тему», - отметил он.