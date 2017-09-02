В это сложно поверить: партнеру эстонского спортсмена грозит пять лет тюрьмы из-за пакета

Дело в том, что Кения приняла новый закон, который запрещает использование полиэтиленовых пакетов, цитирует запись Нурме на его страничке портал Postimees.ee.

По словам другого партнера по тренировкам Нурме Мукунга, теперь Карьюки ожидает наказание сроком до пяти лет тюрьмы.