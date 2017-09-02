В это сложно поверить: партнеру эстонского спортсмена грозит пять лет тюрьмы из-за пакета
2 сентября 2017 г., 21:49
Кениец Карьюки, который является партнером по тренировкам эстонского бегуна на длинные дистанции Тийдрека Нурме, был арестован за то, что гулял с пакетом в руках. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Дело в том, что Кения приняла новый закон, который запрещает использование полиэтиленовых пакетов, цитирует запись Нурме на его страничке портал Postimees.ee.
По словам другого партнера по тренировкам Нурме Мукунга, теперь Карьюки ожидает наказание сроком до пяти лет тюрьмы.