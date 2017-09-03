Подросток врезался в дерево на угнанном автомобиле
3 сентября 2017 г., 09:13
Вчера в 14 часов в Рапламаа, в волости Кохила, в деревне Салутагузе 15-летний молодой человек без водительских прав вылетел с дороги и врезался в дерево.
Попавший в аварию автомобиль Volvo 740GL был угнан. Машина вылетела с прямой дороги из-за неопытности водителя и несоответствующей дорожным условиям скорости.
Водитель, не сообщив о ДТП, добрался домой, куда вызвал скорую помощь. Медики доставили молодого человека в Таллиннскую детскую больницу.