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Подросток врезался в дерево на угнанном автомобиле

Rus.Postimees.ee
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Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Фото иллюстративное | ФОТО: Lugeja foto.

Вчера в 14 часов в Рапламаа, в волости Кохила, в деревне Салутагузе 15-летний молодой человек без водительских прав вылетел с дороги и врезался в дерево.

Попавший в аварию автомобиль Volvo 740GL был угнан. Машина вылетела с прямой дороги из-за неопытности водителя и несоответствующей дорожным условиям скорости.

Водитель, не сообщив о ДТП, добрался домой, куда вызвал скорую помощь. Медики доставили молодого человека в Таллиннскую детскую больницу.

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