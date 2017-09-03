Подросток врезался в дерево на угнанном автомобиле

Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Фото иллюстративное

Вчера в 14 часов в Рапламаа, в волости Кохила, в деревне Салутагузе 15-летний молодой человек без водительских прав вылетел с дороги и врезался в дерево.