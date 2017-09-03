Фото: торгпредство России в Вашингтоне оцепила полиция, здание перешло под контроль властей США

"Они с двух часов по местному времени (21:00 по эстонскому) так не считают", - сообщил Стадник, отвечая на вопрос о том, сохраняется ли у торгового представительства дипломатический иммунитет.

Представитель посольства России Николай Лахонин в беседе с РИА "Новости" рассказал, что при обысках присутствуют дипломаты. "После настоятельного требования российской стороны сотрудники посольства были допущены к досмотру", - отметил он.

Стадник же охарактеризовал происходящее как "яркий пример вандализма в отношении международных норм". "Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", - возмутился он. При этом он уточнил, что все вещи, необходимые для функционирования дипмиссии, уже были вывезены ранее.

Корреспондент "Интерфакса" передает, что возле здания торгпредства стоят не только полицейские машины, но и автомобили с надписью "Секретная служба". Формально досмотр осуществляют представители Госдепартамента США.

Ранее МИД РФ передал советнику-посланнику посольства США в Москве Энтони Годфри ноту протеста в связи с запланированными обысками. В документе подчеркивалось, что "российская сторона рассматривает планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию".

В ведомстве также предположили, что характер подобных обысков может позволить спецслужбам США устраивать "антироссийские провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов".

Госдепартамент США накануне объявил о закрытии российского консульства в Сан-Франциско, а также торгпредства в Вашингтоне, дав сотрудникам два дня на то, чтобы покинуть помещения. В Госдепе назвали это ответом на сокращение численности персонала американской дипмиссии в Москве. Накануне сообщалось, что российские дипломаты, предположительно, сжигали документы в посольстве РФ в Сан-Франциско.