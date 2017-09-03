Галерея: в Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей

"В связи с тем, что распространение огня сложно спрогнозировать из-за сильных порывов ветра, мы не можем гарантировать безопасность во всех районах, которые находятся под угрозой", - приводят издания выдержки из заявления местной пожарной службы.

В настоящее время огонь охватил уже более восьми квадратных километров на подступах к Лос-Анджелесу. Местные власти распорядились эвакуировать жителей 200 домов, оказавшихся в зоне риска.