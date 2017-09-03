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Галерея: в Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей

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Rus.Postimees.ee
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Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) распорядились провести эвакуацию местных жителей в северо-западной части города, где бушуют лесные пожары, сообщает "Интерфакс".

"В связи с тем, что распространение огня сложно спрогнозировать из-за сильных порывов ветра, мы не можем гарантировать безопасность во всех районах, которые находятся под угрозой", - приводят издания выдержки из заявления местной пожарной службы.

В настоящее время огонь охватил уже более восьми квадратных километров на подступах к Лос-Анджелесу. Местные власти распорядились эвакуировать жителей 200 домов, оказавшихся в зоне риска.

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