Всемирно известная торговая сеть сообщила, когда откроет свой магазин в Эстонии

«Мы развернем деятельность в Эстонии и Латвии в 2020-х годах», - сказал финский руководитель Lidl Лаури Сиппонен, передает Postimees со ссылкой на Kauppalehti. Но Сиппонен отметил, что точного графика инвестиций пока нет.

Хотя еще в начала 2000-ых руководивший тогда финским Lidl Антти Тийтола приобрел землю в Эстонии, было решено отказаться от планов расширяться, поскольку тогда рынок был слишком маленьким и была большая конкуренция. Немецкая торговая сесть решила, что время не самое благоприятное и земля была продана.

Первый Lidl был открыт летом в Литве. Весной этого года в эстонски СМИ появились многочисленные сообщения о нескольких земельных участках в Тарту, Таллинне и Нарве, которыми интересуется Lidl.