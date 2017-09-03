Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Возмущенный читатель: 60 человек не поместились в самолет и уже несколько часов сидят в аэропорту

3
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Таллиннский аэропорт. Иллюстративное фото. | ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Читатель Postimees сообщил, что Nordica выпустила на сегодняшний рейс в Сплит (город Хорватии) маленький самолет, поэтому не все пассажиры поместились и почти 60 человек уже несколько часов ждут в аэропорту.

«Люди уже несколько часов ждут в аэропорту. У многих завтра рабочий день и также некоторые не успевают на свои пересадки. Пассажирам не предоставляют информацию и не отвечают на инфотелефон», - пишет читатель.

Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо подтвердил, что самолет уже на пути в Хорватию и он действительно меньших размеров. Уйбо объяснил, что большой самолет из-за технических неполадок в данный момент вышел из строя, поэтому его замещает 88-местный маленький самолет.

Тех, кто не поместился, по словам Уйбо, доставят в пункт назначения другим самолетом.

Наверх