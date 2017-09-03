Возмущенный читатель: 60 человек не поместились в самолет и уже несколько часов сидят в аэропорту

«Люди уже несколько часов ждут в аэропорту. У многих завтра рабочий день и также некоторые не успевают на свои пересадки. Пассажирам не предоставляют информацию и не отвечают на инфотелефон», - пишет читатель.

Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо подтвердил, что самолет уже на пути в Хорватию и он действительно меньших размеров. Уйбо объяснил, что большой самолет из-за технических неполадок в данный момент вышел из строя, поэтому его замещает 88-местный маленький самолет.

Тех, кто не поместился, по словам Уйбо, доставят в пункт назначения другим самолетом.