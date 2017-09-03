Из-за непогоды отменены паромы до Хельсинки
3 сентября 2017 г., 11:49
Судоходная компания Linda Line, обслуживающая рейсы на линии Таллинн-Хельсинки, из-за сильного ветра и высокой волны отменила все рейсы на воскресенье.
В связи с неблагоприятными погодными условиями компания отменила все намеченные на воскресенье рейсы между Таллинном и Хельсинки. Linda Line принесла извинения за неудобства, отметив, что дополнительную информацию можно получить в кассах компании или на домашней странице предприятия в интернете.
Linda Line под брендом Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки скоростным катамараном Karolin.