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Из-за непогоды отменены паромы до Хельсинки

BNS
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ФОТО: Toomas Huik

Судоходная компания Linda Line, обслуживающая рейсы на линии Таллинн-Хельсинки, из-за сильного ветра и высокой волны отменила все рейсы на воскресенье.

В связи с неблагоприятными погодными условиями компания отменила все намеченные на воскресенье рейсы между Таллинном и Хельсинки. Linda Line принесла извинения за неудобства, отметив, что дополнительную информацию можно получить в кассах компании или на домашней странице предприятия в интернете.

Linda Line под брендом Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки скоростным катамараном Karolin.

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