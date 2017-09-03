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Госдеп США назвал причину обысков в диппредставительствах России

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

В Госдепартаменте США назвали причину для обысков в дипломатических представительствах России, освобожденных в срочном порядке по указанию властей США. Представитель дипломатического ведомства США заявил телеканалу Fox News, что осмотр проводился для обеспечения безопасности и защиты объектов и подтверждения того, что российское правительство освободило помещения, пишет Newsru.

По этим данным, перед официальной передачей помещений представительств в ведение американской стороны официальные лица США и сотрудники дипмиссии России вместе осмотрели здание, передает "Дождь".

Он также подчеркнул, что с американской стороны не было угроз взломать входную дверь (об этом объявлял МИД России), а также о принудительном освобождении помещения в случае отказа российских дипломатов сделать это добровольно.

Принимали ли спецслужбы участие в осмотре зданий, не уточняется. Чиновник уточнил, что сейчас Госдеп несет ответственность за помещения представительства.

Обыски прошли в трех помещениях, которыми ранее пользовались российские дипломаты: в торговом представительстве в Вашингтоне и генконсульстве России в Сан-Франциско.

Накануне МИД РФ передал советнику-посланнику посольства США в Москве Энтони Годфри ноту протеста в связи с запланированными обысками. В документе подчеркивалось, что "российская сторона рассматривает планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию".

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