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Видео: британцы придумали способ быстро находить чемодан в аэропорту

Rus.Postimees.ee
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Чемоданы. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Toomas Huik

Лондонская компания Firebox придумала, как помочь путешественнику быстро найти свой чемодан на ленте выдачи багажа в аэропорту. Для этой цели она разработала специальный чехол. Видео с ним было опубликовано на официальном канале фирмы на YouTube.

Каждый желающий может отправить в Firebox высококачественную фотографию своего лица в электронном виде. После этого специалисты компании увеличивают снимок, распечатывают его и помещают на чехол для чемодана, пишет Lenta.ru.

Таким образом турист легко найдет свой багаж в аэропорту. Вместо собственного лица он может предоставить любое другое изображение. Как пишет портал Bored Panda, чехлы доступны в трех размерах — маленький, средний, большой. Цены варьируются от 26 до 39 долларов за штуку.

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