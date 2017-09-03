Видео: британцы придумали способ быстро находить чемодан в аэропорту

Каждый желающий может отправить в Firebox высококачественную фотографию своего лица в электронном виде. После этого специалисты компании увеличивают снимок, распечатывают его и помещают на чехол для чемодана, пишет Lenta.ru.

Таким образом турист легко найдет свой багаж в аэропорту. Вместо собственного лица он может предоставить любое другое изображение. Как пишет портал Bored Panda, чехлы доступны в трех размерах — маленький, средний, большой. Цены варьируются от 26 до 39 долларов за штуку.